İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek
Güncelleme:
İstanbul Valiliği motosiklet park alanlarıyla ilgili genelge yayımladı. Valilik genelgesinde "Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, ­trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede, "Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Genelge kapsamında park yasağının olduğu yerler şöyle hatırlatıldı:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinde; "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller taşıt yolu üzerinde;

a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,

b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,

c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde,

d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,

e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,

g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde,

i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında,

j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,

l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,

m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,

n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda,

o) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, Park etmek yasaktır" şeklinde düzenlenmiştir.

"KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Valilik genelgesinde, "­Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

halka yasak akepe çetesi ve yandaşlara serbest hemiii

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu motorların bazılarının egzosları kuru fasulye yemiş gibi aşırı gürültü yapıyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ha ha ha yorumunuz çok çok hoşuma gitti ha haha super ya

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN VALİM GECE SAAT 24 TEN SABAHA KADAR CADDE VE SOKAKLARI DENETLEYİN BİNLERCE ARAÇ MOTORLAR KALDIRIMLARDA YAYALARIN YAŞLILARIN BİLHASSA ENGELLİLERİN KALDIRIMLARI KULLANMASI NEREDEYSE İMKANSIZ ÜMRANİYEDE KÖROĞLU CADDESİ KALDIRMLARDA DUBA YOK GECE BİR DENETLEYİN DE GÖRÜN ÜMRANİYE BELEDİYESİ KALDIRIMLARA DUBA KOYMUYOR

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN VALİM DEĞİL MOTOSİKLETLER BİZ ARAÇLARIN YÜZÜNDEN KALDIRIM YERİNE ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇEREK AKAN TRAFİKTE HERGÜN ÇİLE ÇEKİYORUZ BELEDİYELER BELEDİYELER SOMUNLU DUBA KOYMUŞ ARACINI PARK ETMEK İSTEYEN SOMUNLARI SÖKÜP ARACINI PARK EDİYOR GİDERKEN DUBAYI YERİNE KOYUYOR DAHA BU SABAH KURMIZI IŞIKTA YAYA GEÇERKEN BİLE 34 NEV 268 PLAKALI ARAÇ YAYAYI EZİYORDU BİRDE YAŞLI ADAMA ARACINDAN İNİP KÜFÜRLER SAVURDU

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSe. Ba.:

Sıkı durun, para lazım, motosikletlerden park parası isteyecekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü

Program meyvelerini veriyor! Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek rakam
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Hadise Paris sokaklarını podyuma çevirdi

Paris'in kalbinde Türk rüzgarı! Ünlü şarkıcı sokakları podyuma çevirdi
title
