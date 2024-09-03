İstanbul'un göbeğinde çıplak halde araçtan aşağı atıldı

Esenyurt'ta gece saatlerinde çekilen bir videoda yaşananlar pes dedirtti.

Kimliği bilinmeyen bir şahıs, seyir halindeki araçtan aşağı atıldı. Ayağa kalkıp aracın peşinden koşmaya başlayan şahsın çıplak olduğu fark edildi. Bir süre sonra aynı araçtan bir çanta da yere atılırken, adam çantayı almadan koşmaya devam etti.