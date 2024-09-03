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İstanbul'un göbeğinde çıplak halde araçtan aşağı atıldı

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İstanbul Esenyurt'ta ilginç bir hadise yaşandı. Çıplak halde seyir halindeki araçtan aşağı atılan bir şahıs, ayağa kalkıp koşmaya başladı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde çekilen bir videoda yaşananlar pes dedirtti.

Kimliği bilinmeyen bir şahıs, seyir halindeki araçtan aşağı atıldı. Ayağa kalkıp aracın peşinden koşmaya başlayan şahsın çıplak olduğu fark edildi. Bir süre sonra aynı araçtan bir çanta da yere atılırken, adam çantayı almadan koşmaya devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Esenyurt İstanbul Güncel Hadise Yaşam

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Yorumlar (1)

Banu Çelik:

Kesin lgbt ilişkisi vardı araçtaki ile aralarında

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