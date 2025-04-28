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İstanbul'daki tabut bina! Uzman isim şaşkınlığını gizleyemedi

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İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın içler acısı durumu görenleri şaşkına çevirdi. Arama Kurtarma Uzmanı ve Mimar Murat Uzan, binanın kolonları, duvarları ve demirlerinin elinde kaldığını belirterek yapının ciddi risk taşıdığını vurguladı. Uzan, "Deniz kabukları konulmuş, demirler kum olmuş. Deprem 6.7 büyüklüğünde olsaydı sonuç çok ağır olurdu" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binanın durumu görenleri hayrete düşürdü. 7 katlı binanın kolonları patlarken; binanın duvarları uzman ismin elinde kaldı. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu ve kameraman Serkan Köymen şoke eden o anları izleyicilerle buluşturdu.

DENİZ KABUKLARI ÇIKTI

Arama Kurtarma Uzmanı ve Mimar Murat Uzan, kolon duvarlarının yanı sıra demirlerinin de elinde kalmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi. Uzan, "Bina o kadar kötü durumda ki elimizle neler yapıyoruz. Bir şey göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Deniz kabukları konulmuş, demirler kum olmuş artık. Deprem 6.7 olsaydı..." dedi.

İstanbul'daki tabut bina! Uzman isim şaşkınlığını gizleyemedi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Kara:

¿Uzman? eliyle binayı yıkacak

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Bunlar yıkılacak tamam ,rant sağlamak için evlerini raiç bedelden elinden aldıklarınız ne olacak

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bide Küçükçekmece kanuni hastanesi -3 katı denetleyin kolonlar pas tutmuş mu

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