İstanbul'daki tabut bina! Uzman isim şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binanın durumu görenleri hayrete düşürdü. 7 katlı binanın kolonları patlarken; binanın duvarları uzman ismin elinde kaldı. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu ve kameraman Serkan Köymen şoke eden o anları izleyicilerle buluşturdu.

DENİZ KABUKLARI ÇIKTI

Arama Kurtarma Uzmanı ve Mimar Murat Uzan, kolon duvarlarının yanı sıra demirlerinin de elinde kalmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi. Uzan, "Bina o kadar kötü durumda ki elimizle neler yapıyoruz. Bir şey göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Deniz kabukları konulmuş, demirler kum olmuş artık. Deprem 6.7 olsaydı..." dedi.