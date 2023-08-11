İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru İsmail Akçan'ın Cenazesi Simav'da Defnedildi
Yaşam Haberleri
Kanser tedavisi gören İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru İsmail Akçan'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Simav Kaymakamı, ailesi, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
Bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İsmail Akçan (30), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde toprağa verildi.
Genç polis memuru için Çitgöl beldesinde düzenlenen cenaze törenine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Akçan'ın ailesi, yakınları, belde halkı, İstanbul'dan gelen mesai arkadaşlarıyla Simav Emniyet Müdürlüğünden meslektaşları katıldı.
Polis memuru İsmail Akçan'ın cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çitgöl mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA