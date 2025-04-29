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İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Marmara'da bu son büyük depremdi. Artık başka bir deprem tehlikesi kalmadı." açıklamasında bulundu. Üşümezsoy ayrıca, İzmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat çekerek, "Bu bölgelere dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri depremini doğru tahmin eden bir uzman olarak İstanbul için beklenen büyük depremin gerçekleşmediği görüşünü savunuyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, son büyük deprem olduğunu iddia etti.

"MARMARA'DA BU SON DEPREMDİ"

Konuk olduğu bir televizyon programında Marmara Denizi tabanını çok iyi bildiğini ifade eden Üşümezsoy, "Marmara'da bu son büyük depremdi. 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmıştı. Bazılarına göre 1766'dan beri Marmara'da deprem olmadı ve '250 yılda bir Marmara yerle bir olacak' deniyor. Önce 8, sonra 7 büyüklüğünde deprem öngördüler. Ancak 250 yılda bir deprem tezi yanlış. 7,2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik fay gerekir. Doğu'ya doğru ilerleyen bir deprem riski yok" ifadelerine yer verdi.

"ADALAR FAYINDA DEPREM GÖSTERGESİ SIFIR"

Yanıltıcı fay iddialarına da değinen Üşümezsoy, "Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında, Avcılar gibi bir sırt var. Buradan geçen bir fay gösteriyorlardı, ama böyle bir fay yok. Risk taşıyan tek fay, Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fay. Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Artık başka deprem tehlikesi kalmadı" şeklinde konuştu.

3 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca yeni uyarılarda bulunan Üşümezsoy, "İzmir Karaburun- Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat" çağrısı yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHalil Aslı:

şu depremi al.lah bilir diyenler beni uyuz ediyor. o zaman erdoğan hasta olduğunda doktora gitmesin.. askerler savaşa girdiğinde silah taşımasın..yağmur yağacak olduğu zamanlarda hava durumu boşuna hava durumu söylemesin. nasıl olsa insanlar ne olacağını bilmez öngörmez

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Haber Yorumlarıridvanmuhammet:

deprem olmasa zaten dünya olmaz, tabiki allah bilir ama Allah demir fay hattına 30 katlı bina yapın demirden çalın

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Depremin ne zaman nerede ne şiddetinde olacağını Allah(cc) bilir şüphesiz, ama şuda bir gerçek, ben şahsen depremi iliklerine kadar yaşamış biri olarak söylüyorum, enerji boşalmadı daha aksine stres arttı yani geliyorum diyor uyarısını yaptı, dikkatli olmak lazım Rabbim kimseye yaşatmasın, beterinden korusun inşallah.

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

neyyyyy, tokat mı?

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Rant hesapları yapanların ağızlarının sözcüsü olanlar ve millete korku pompalayanlar harici tüm uzman prof.lar doğruyu söylüyor..tabiki denize ayak sokupta Marmara depremini bilmeyende hariç;)))

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Haber YorumlarıAhmet:

Hocamız tekrar deprem olmayacak demedi. 7.5-8 depremi olmayacak dedi. Tekrar bu şiddette bir deprem daha olabilir dedi. Ne var Ne yok programında anlatıyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

devamlı gerilen kenarı yırtık bir kağıdı hayal edin yaşadığımız dünyada böyle hareket halinde kağıt gibi geriliyor gerginlik belli noktadan sanra kağıttaki yırtığı artırıyor işte bu yırtılma esnasında geçen hafta istanbuldaki gibi deprem oluyor şiddeti ise hemen yırtılırsa az çok gerilip sonra yırtılırsa şiddetli oluyor

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Haber YorumlarıMusty:

marmarada daha buyuk deprem olmadi bile bu nasil hoca

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