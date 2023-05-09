İstanbul'daki Tarihi Çeşmeler İçler Acısı Halde

İSTANBUL'da birçok tarihi çeşme, içler acısı halde. Bazıları adeta çöplüğe dönerken, bazıları etrafına konulan giysi ve çöp konteynerleriyle çevrilmiş. Bazı tarihi çeşmeleri ise esnaf, malzeme deposu olarak kullanıyor. Mimar, restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Çok güzel tarihi çeşmeler ve medreseler var. Dolayısıyla bir homojen bakım, sunum olması gerekiyor. Çöp konteynerlerini gelip, tarihi bir yapının yanına koymak yakışıksız. Tarihi binalara sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız" dedi.

İstanbul'da tarihi çeşmelerden bazıları çöplüğe dönerken, bazılarının da etrafı giysi ve çöp konteynerleriyle çevrili durumda. Eminönü'nde Mimar Sinan tarafından yapılan Rüstem Paşa Camii'ndeki çeşme ise esnafın, malzeme deposu olarak kullanılıyor. Üsküdar Doğancılar Caddesi ve Yüksek Sokak'ta bulunan iki tarihi çeşmenin ise restorasyon sonrası kitabeleri kaldırılmış, hangi döneme ait olduğu ve ismine dair bilgilendirme yazısı asılmamış. Çeşmelerin önünde ise çöp konteynerleri bulunuyor. Yüksel Sokak'taki çeşmenin içerisine de çöpler atılırken, Beyoğlu'nda bulunan Laleli Çeşmesi'nin su haznesi çöp atıldığı, ayrıca bu çeşmenin önüne trafik uyarı levhası konulduğu görüldü.

"TARİHİ DEĞERLERİMİZ ÖĞRETİLİRSE İNSANLAR BİLİNÇLENDİRİLEBİLİR"

"ÇEŞMELER SÜREKLİ BİR BAKIM PROGRAMINA TABİİ TUTULMALI"

"RÜSTEM PAŞA CAMİİ DE KÖTÜ DURUMDA"

"RESTORASYONLARA ÇOK BÜYÜK PARA VERİYORUZ AMA TARİHİ YAPILARI KORUYAMIYORUZ"

BELEDİYELERDEN YAZILI AÇIKLAMA

Tarihi eserlerin yanına çöp konulmasının çok yanlış olduğunu belirten Kemal Özbey ise, "Tarihi eseri korumak gerekiyor. Bilgilendirme tabelası da asılmalı, hangi yıla ait hiçbir bilgimiz yok. Tarihi bir yapı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çöplerin konulması yanlış başka bir yere konulabilir. Bir önlem alınmalı yoksa zamanla yıprana yıprana yıkılabilir. Yandan yapının içerisine baktığınızda çöplük gibi olmuş yapı" diye konuştu. Diğer yandan, tarihi su maksemlerinin bulunduğu ilçelerin belediyelerinden yazılı açıklama yapıldı. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kısa vadede tarihi yapıların çevresindeki konteynerlerin kaldırılacağı, uzun vadede ise bakım ve onarımının yapılacağı belirtilirken, Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çeşmeyi malzeme deposu olarak kullanarak, çöp atan esnafa tebligat yollandığı, bölgeye temizlik ve zabıta ekipleri gönderilerek, çeşmenin temizlendiği aktarıldı. Beyoğlu Belediyesi ise çevredekilere uyarıda bulunarak tarihi yapıların bulunduğu noktalara bilgilendirme levhaları asılacağını açıkladı.