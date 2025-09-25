İstanbul dahil birçok ile kış geliyor: Kuzeyde yaz bitti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren İstanbul ve birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın, kuzeyde yaz bitti" diyerek vatandaşları uyardı. İstanbul'da cuma ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor.
CUMA VE PAZARTESİYE DİKKAT
Meteoroloji'nin güncel tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde kuzey bölgelerde sağanak yağışlar etkisini gösterecek, sıcaklıklarda 5-6 dereceye varan düşüşler yaşanacak. İstanbul'da cuma ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var, sıcaklık 22-23 dereceye inecek. 29 Eylül'den itibaren ve ekim başında kuzeyde yağışlar artacak, sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkarın, kuzeyde yaz bitti."
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
- Marmara: Parçalı bulutlu. İstanbul ve Kırklareli'nin kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya'da yerel sağanak yağış bekleniyor.
- Ege: Hava açık ve az bulutlu.
- Akdeniz: Bölge genelinde açık hava hâkim.
- İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
- Batı Karadeniz: Düzce'de öğle saatlerinde, akşam saatlerinde ise Sinop ve Kastamonu kıyılarında sağanak görülecek.
- Orta ve Doğu Karadeniz: Öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında; gece ise Samsun kıyılarında yağış bekleniyor.
- Doğu Anadolu ve Güneydoğu: Hava açık ve güneşli.