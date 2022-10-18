İstanbul'da yaşayanlar için acil uyarı! 7 ilçede birden su kesintisi yapılacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için acil bir uyarı yapıldı. 7 ilçede su kesintisi yapılacağı belirtilerek, vatandaşların kendilerini her ihtimale karşı hazırlaması gerektiği ifade edildi.