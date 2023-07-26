İstanbul'da Sıcak Havada Serinlemek İçin Denize ve Gölgeye Akın

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanların kimi denize girmeyi kimi de gölge alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Sarayburnu'nda vakit geçirenler, boğazda denize girerek serinlemeye çalıştı. Beylikdüzü'nde yaşayanlar ise Gürpınar sahilinden denize girmeyi tercih etti.

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar Sarayburnu'ndan denize girerek serinlemeye çalıştı. Beylikdüzü'nde ise, Gürpınar sahilinden denize giren vatandaşların bazıları güneşlenirken bazıları da ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"SARAYBURNU'NUN ÖZELLİĞİ BUZ GİBİ OLMASI"

Arkadaşlarıyla birlikte Zeytinburnu'ndan geldiğini söyleyen Şiar Yol Tay, "Hava sıcak ne yapalım, bunaldık. Arkadaşlarla toplandık. Karpuzumuzu, köpeğimizi aldık denize geldik. Deniz soğuk, bilerek buraya geliyoruz. 20 yıldır burada yüzüyoruz. Burası Sarayburnu, buranın özelliği buz gibi, cam gibi olması. Akıntıyla gidip dolmuş yapıp geliyoruz. Hep beraber 10 kişi Gülhane'den atlıyoruz, sırtımızı akıntıya verip geliyoruz. Biz burayı Bodrum'a değişmeyiz." dedi.

"BEN 1 BUÇUK AYDIR BURADAYIM"

Tatilini Sarayburnu'nda geçirdiğini söyleyen Mustafa Bayır ise, "Ben 1 buçuk aydır buradayım. Yatıyorumz, kalkıyoruz buraya geliyorum. Evi falan terk ettik. Sıcaklar burada bizi etkilemiyor. Hava güzel, deniz güzel. Biz burada denize giriyoruz. Su çok güzel, bugün her günden daha sıcak. İleride akıntı var, burası bize göre akıntı yok, biz burada giriyoruz. İstanbul'un en güzel köşelerinden biri burası, burası bir ömür.Yoldan geöen 'Dayı ne çok yanmışsın' diyor. " diye konuştu.

"BURASI ÇOK GÜZEL, AKINTI VAR"

Sebahattin Aksu, "Bugün hava 38 derece, televizyonlardan dinledim. Havanın sıcaklığından dolayı buraya geldik, Cankurtaran'da denize giriyoruz. Burası çok güzel akıntı falan var, denizi temiz. Burada yüzme bilmeyen insan giremez, bizim gibi profesyonel olmasa da biraz bilgi bilmek lazım. Ben emekliyim burada arkadaşlarım var onlar da emekli zaten çok güzel bir ortam var burada. Herkes ne getirdiyse saat 2-3 gibi açıyoruz burada yiyoruz hep beraber." dedi.

Beylikdüzü'nde ise, serinlemek isteyenlerin adresi Gürpınar Sahili oldu. Kmi vatandaşlar denize girerek serinlerken, kimi vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sokak hayvanlarının gölgede serinlemeye çalışması da dikkat çekti.