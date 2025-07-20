İstanbul'da Sıcak Hava Etkili Oldu

İstanbul'da Sıcak Hava Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşırken vatandaşlar Taksim Meydanı'nda gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. AKOM, İstanbulluları sıcak havalarda dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'da sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaştığı kentte, Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalanlar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Akom, sıcak hava nedeniyle İstanbulluları saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Taksim Meydanı'nda hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülürken, sıcak havadan bunalanlar, park ve bahçelerde, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Gezi Parkı'nda yoğunluklar oluştu. Kimileri şapka takarak, kimileri de şemsiye ile güneşten korunmaya çalışarak İstiklal Caddesi'nde gezdi.

'ŞEMSİYE KULLANARAK GÜNEŞTEN KORUNUYORUZ'

Turist rehberi Nesrin Çakmak, "Hava sıcaklığıyla ilgili herhangi bir uyarı görmedim ama zaten şemsiyem sürekli yanımdadır. Şemsiye, turist rehberlerinin simgesidir. Misafirlerimiz hem geziyor hem de şemsiye ile güneşten korunuyoruz. Takdir edersiniz ki mevsim yaz ve sıcak. Biz de böyle korunuyoruz. Misafirlerimizle birlikte İstanbul kazan, biz kepçe geziyoruz" dedi.

'GÖLGEDE BİLE HAVA ÇOK SICAK'

Taksim'de sıcaktan bunalıp parka gelen Hatice Özçelik ise, "Televizyondan duydum, bugün hava çok sıcak olacaktı. Önlemimi aldım, şapkamı taktım. Dışarı çıkmak zorundayım. Evde oturamıyorum, dışarısı esiyor. O yüzden parka geldim. Ancak gölgede bile hava çok sıcak, oturulmuyor. Sürekli dolaşıyorum. Dayanılacak gibi değil" diye konuştu.

'İYİ Kİ ŞAPKA TAKMIŞIM, GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK'

Baran Avcı da sıcak havadan korunmak için şapka taktığını belirterek, "Ben şapka takmayı seviyorum, o yüzden taktım ama hava gerçekten çok sıcak. Gölgeye oturdum. Güneşe çıkamıyorum, ağacın altında dinleniyorum. Havanın bu kadar sıcak olacağıyla ilgili bir uyarı görmedim ama iyi ki şapka takmışım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, orman yangını riski en üst seviyede

Yeni uyarı bakandan geldi: Risk en üst seviyelere ulaştı
Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiye eri cezaevinde kendini astı

Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiyeci cezaevinde kendini astı
Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşirenin mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

Yeni dönemde kabinede olabilir! İşte oturacağı konuşulan koltuk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.