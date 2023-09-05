İstanbul'da sel sularında mahsur kalan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen su baskınlarında, bodrum katta yaşayan bir yabancı uyruklu kişi sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Cenaze hastaneye gönderildi.
Küçükçekmece'de bir kişi sel sularında hayatını kaybetti
İSTANBUL - Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi, bodrum katta sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Mehmet Akif Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, ambulansla hastaneye gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yaşam