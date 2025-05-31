İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
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İstanbul Valiliği kararıyla bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu, ve Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ulaşıma kapalı olacak.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla bugün (31 Mayıs) saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı'nın 12. yıl dönümünde Taksim'de toplanma çağrısı yapmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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