İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla bugün (31 Mayıs) saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı'nın 12. yıl dönümünde Taksim'de toplanma çağrısı yapmıştı.