İstanbul'da Osmancık Pilav Günleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

İstanbul'da Osmancık Pilav Günleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 'İstanbul Pilav Günleri', Eyüpsultan Camii Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte pilav ikramının yanı sıra çeşitli etkinlikler de yer aldı.

OSMANCIK Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu'nun (OSDEF) ortak düzenlediği ' İstanbul Pilav Günleri' etkinliği, Eyüpsultan Camii Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte pilav almak isteyen kişiler kuyruk oluşturdu.

Eyüpsultan Camii Meydanı'nda, Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu'nun (OSDEF) ortak düzenlediği ' İstanbul Pilav Günleri' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Osmancık'ın verimli topraklarında yetişen Osmancık pirinciyle hazırlanan pilav, ayran ikramı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu. İstanbul'un farklı semtlerinden, Anadolu'nun çeşitli illerinden ve Ankara'dan gelen misafirler, Osmancık'ın meşhur pirincini tatma fırsatı buldu. Programa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Odabaşı, OSDEF Başkanı Av. Oğuzhan Er, OSDER Başkanı Şerif Yedek, Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ceyhan Dölcü, dernek temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte sahne alan Osmancık Belediyesi Mehter Takımı, gösterisiyle büyük beğeni topladı.

'OSMANCIK PİRİNCİ ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKALARINDAN BİRİDİR'

Etkinlikte konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Osmancık pirinci ülkemizin en değerli markalarından biridir. İstanbul'daki hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem pirincimizin tanıtımını yaptık hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

OSDEF Başkanı Av. Oğuzhan Er ise, Osmancık pirincinin marka değerini artırmak için tanıtım çalışmalarının süreceğini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtılan pilav ikramlarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
