İstanbul'da lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Şaban Gümüştaş, '25, 30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim' dedi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. 30 yıldır aynı semtte yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş, "25, 30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kent genelinde lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

"HEM ÜRKÜTÜCÜ HEM ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

Şaban Gümüştaş, "25-30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor. Ben de o yüzden sahile doğru ineyim dedim. Manzaranın tadını çıkarayım dedim ama ürkütücü. Bakıyorum aileler geziyor, ama sonumuz ne olur bilmiyorum, bu dalgalarla. Çok fena vuruyor." dedi.