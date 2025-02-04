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İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor

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Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düşerken yarından itibaren İstanbul dahil olmak üzere çok sayıda şehir için kar yağışı uyarısı yapıldı. Megakent'te çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması beklenirken, sıcaklığın 12 derece düşeceği İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve perşembe günü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi.

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak. Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

UÇUŞLAR TEK TEK İPTAL EDİLİYOR

40 kent için kar yağışı uyarısı var. İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada çarşamba ve perşembe günleri uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ 10 SANTİMETREYE ULAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ise çarşamba günü başlayacak. Çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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