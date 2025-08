İstanbul'da Hafta Sonu Güneşli Hava, Bebek Sahili'ni Doldurdu

İSTANBUL'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Bebek Sahili'ne akın etti. Kimi yürüyüş yaptı, kimi boğaz manzarasında oturdu. Bazı insanlar ise denize girerek serinledi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sıcak ve güneşli hava, sahillere hareketlilik getirdi. Sabah saatlerinden itibaren Bebek Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimileri deniz kenarında oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise boğazda yüzerek serinlemeyi tercih etti. Boğaz manzarasının tadını çıkaran İstanbullular, açık havada vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

'SICAK HAVAYI YÜZEREK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Denizde tehlikeli hareket yapılmaması gerektiğini söyleyen Oğuz Kaan, "Sıcak havayı yüzerek değerlendiriyoruz. Ormanlar da kapalı olduğu için insanlar serinleme ihtiyacı hissediyorlar, ama açılmasınlar. Gemi yoluna girmesinler. Sakıncalı hareketler yapmasınlar. Herkesi bekliyoruz. Ailecek gelsinler. Serinlesinler. Burada bekliyoruz herkesi" dedi.

'SU ÇOK SICAK'

Denize girerek serinleyen Yasin Ceren, "Biz sıcak havayı çok sevmiyoruz. Biz her hafta denize giren insanlarız. Burada bir 'Aşiyan Aşıkları' diye grubumuz var. Her pazar burada yüzüyoruz ve kalabalık bir grup. 5-6 kişi arkadaşlarımız var. Kar yağarken dahi denizdeyiz. Denizi, soğuğu seven insanlar her hafta gelebilirler. Acayip bir su. Şu anda sıcaktan bunalıyoruz, ama yapacak bir şey yok. Buzlu sulara giriyoruz. Bir hafta önce su daha güzeldi. Şu an bayağı sıcak" dedi.