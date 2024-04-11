İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak

İstanbul'da hafta başından itibaren havalar ısınacak. Megakentte yeni haftaylabirlikte sıcaklıklarda 4-5 derece artış kaydedilecek.

İSTANBUL'DA HAVALAR ISINIYOR

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda rüzgarın etkisiyle serin bir hava hissedilirken, sıcaklıkların yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Megakente müjde uzmanlardan geldi. Meteoroloji uzmanları hafta başından itibaren İstanbul'da sıcaklıkların artacağını belirtti.

SICAKLIKLAR 4-5 DERECE ARTACAK

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni haftayla beraber İstanbul'da sıcaklıkların 4-5 derece artacağını kaydetti. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile doğu ve Güneydoğuda yağmur var diğer bölgeler açık ve az bulutlu. Rüzgar Marmara'nın doğusu ve kuzey Egede kuzeyden kuvvetli esiyor. Sıcaklıklar Hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece hafta başı 4-5 derece, Ege ve Akdeniz'de hafta sonu 4-5 derece artacak."

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışların etkili olması beklenirken Meteoroloji, Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İç kesimlerde ise sıcaklıklar artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.