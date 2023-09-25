İstanbul'da Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.