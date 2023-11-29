İstanbul'da fırtına etkili oldu, sahil şeridi sular altında kaldı

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi.

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı. Fırtına sahil ilçelerinde etkisini önemli ölçüde gösterdi. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi, bu anı ölümsüzleştirmek için dalgaları arkasına alarak cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Kocaeli'den gelen ve dalgaları seyretmek için Üsküdar sahiline geldiğini belirten Yasin Çakmak, "İstanbul Boğazı'nda bu manzaraya aslında çok sık rastlıyoruz. Her kış sezonuna girerken bu boğazı seyretmekten zevk alırız. Sık sık geliriz, burada ıslanmayı pek istedik ama ıslanamadık. Dalga boyu metrelerce yüksekliğe çıkabiliyor. Kız Kulesi'ni her zaman böyle görmek nasip olmayabilir. Arada kışa girerken gelmek lazım. Hava muhalefeti denizi etkiliyor bizim açımızdan keyfi bir durum." şeklinde konuştu.

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Kartal'da 1 tekne battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı. Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

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İSTANBUL'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.