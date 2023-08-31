İstanbul'da elektrikli scooter'lar için hız sınırı düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, elektrikli scooterlar için hız sınırını 12,5 km/s olarak belirledi. Yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde ise hız sınırı daha da düşürülecek.

Başta İstanbul olmak üzere kalabalık şehirlerdeki trafikten kurtulmanın yollarından bir tanesi de elektrikli scooterlar. Özelike son yıllarda araç paylaşım hizmetlerinin sayısının da artması ile yollarda çok fazla scooter görmeye başladık. Bu durum bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Elektrikli Scooter hız sınırı 12,5 km/s olarak belirlendi

Scooterlar trafik sorununa önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor olsa da maalesef istenmeyen kazalara da neden oluyor. Tüm bu olaylar ışığında yetkililer de elektrikli scooter kullanımını belirli kurallar ile daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Son yapılan açıklama ise elektrikli scooterların hız sınırına yönelik oldu. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km/s olan scooter hız sınırının 12,5 km/s'ye indirme kararı alındı.

İstanbul'da elektrikli scooter'lar için düzenleme geliyor!

Son dönemde trafik sorunları ile gündeme gelen scooterlar için tüm dünyada önlemler alınmaya başlamış durumda. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT de scooterlar için çeşitli önlemlerini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Nisan ayında açıklanan kararlara göre İstanbul için üç aşamalı bir elektrikli scooter düzenlemesi uygulanacak. Bu başlıklar ise sırasıyla "Skuter Park Alanları", "Hassas Bölgeler" ve "Entegrasyon ve Eğitim" olarak sınıflandırılmış durumda.

Yaya açısından kalabalık olan bölgelerin "hassas bölge" olarak işaretleneceği bildirildi. Bu sayede bu bölgelerde scooter trafiği yaşanmayacak ve hız sınırı da sınırlı tutulacak. İETT'den gelen açıklamaya göre yapılacaklar şu şekilde sıralanıyordu:

1500 park alanı açılacak.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler 'hassas bölge' ilan edilecek ve buralarda hız sınırı saatte 12,5 km olacak.

Kullanıcılara 2 ayda bir eğitim verilecek.

Son gelen bilgiler ışığında İETT tarafından belirlenen kurallar yavaş yavaş devreye sokuluyor gibi görünüyor. Peki siz scooter hız sınırının 12,5 km/s olarak belirlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.