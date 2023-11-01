İstanbul'da Barajlardaki Su Seviyesi Düşüyor

İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 18.3'e geriledi. Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı ise yüzde 3.76 olarak ölçüldü. Göle su sağlayan Çamaşır deresi büyük oranda kurudu. Suyun çekilmesiyle birlikte gölün bazı kısımları bataklığa dönerken bazı kısımlarında toprakta çatlaklar oluştu. Deniz kabukları da ortaya çıktı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte İSKİ, Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini açıkladı.

SU AKIŞI YOK, YUKARIDAN GELEN SU BİTTİ

Büyükçekmece Gölü çevresinde bulunan Bahşayiş Mahallesinde yaşayan Vahit Tan, Göl kurudu, yapacak bir şey yok. 2-3 aydır bu şekilde. Su çok azaldı, eski göl seviyesine düştü. Su akışı yok, yukarıdan gelen su bitti. Yağış gelirse o zaman olacak. dedi.

Esnaf Çağlar Özer ise, Doğma, büyüme buralıyım. Geçen sene de bu sene de kar ve yağmur yağışı olmadı. 7-8 sene önce yine böyle bir kuraklık olmuştu. Su, Büyükçekmece'nin altına kadar çekilmişti. Sonra yine bu aylarda birkaç hafta yağmur yağdı ve toparlamıştı ama bu sene yağmadı. Etrafımıza yağdı, sel de oldu ama bu tarafa yağmur yağmadı. Bu durum çiftçiyi de etkiledi, buralar ekim alanları. Çiftçiler de bu durumdan mustarip. Biz de esnaf olarak mustaribiz çünkü balıkçılar, piknikçiler de su olmadığı için gelmiyorlar. Biz alışık değiliz. Normalde her taraf su halindeydi ama şuan da hiç yok, sıfır. diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜNÜ BİRAZ BEKLEMEYE ALDIK

Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini açıklayan İSKİ Su ve Atık Su Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın, Belki çok lokal alanlarda, kötü trend devam eder ve beklenen yağış gelmezse gündeme gelebilir ama kısa vadede öyle bir durum ön görmüyoruz. Barajda ki suyun kalitesine göre, değişik meteorolojik ve hidrolojik şartlara göre barajlardan su almaya devam edebilirsiniz. Bizim Avrupa Yakasında ki barajlarımız hali hazırda yüzde 10'un altında seyir ediyor. Ama biz Terkos'tan ve Sazlıdere barajından su almaya devam ediyoruz. Büyükçekmece barajımızın seviyesi çok düştü, şimdi onu biraz bekletmeye aldık. Su kalitesini kontrol ederek biz barajlardan su almaya devam ediyoruz dedi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Ömerli yüzde 39.4, Darlık yüzde 29.52, Elmalı yüzde 14.38, Terkos yüzde 8.28, Alibeyköy yüzde 18.67, Büyükçekmece yüzde 3.76, Sazlıdere yüzde 3.31, Istrancalar yüzde 23.43, Kazandere yüzde 7.06, Papuçdere yüzde 3.51