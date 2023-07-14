İstanbul'da Artan Sıcaklık Nedeniyle Vatandaşlar Parklara Akın Etti

İSTANBUL'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde parklara akın etti. Küçükçekmece Göl Parkı'na gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.İstanbul'da bugün 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığının yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde de sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Küçükçekmece Göl Parkı'nda ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar parkların erken saatlerden itibaren yoğunlaştığını ifade etti. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaptı. Parkta mangal yapan ve semaverle çay demleyen ailelerin olduğu da görüldü. Aileleriyle gelen çocuklar ise parkta oyun oynadı.