İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3 olarak açıkladı. Saat 20:31 'de oluşan depremin derinliği 13,8 kilometre olarak duyuruldu.

Depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.