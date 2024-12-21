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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da merkez üssü Avcılar ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti küçük olmasına rağmen, megakentte çok sayıda kişi sarsıntıyı hissettiğini söyledi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3 olarak açıkladı. Saat 20:31 'de oluşan depremin derinliği 13,8 kilometre olarak duyuruldu.

Depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.

İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSabri:

Bi hatayli olarak her an herseye hazırlıklı olun deprem geliyorum demez bizide sabaha karşı yakaladı hemde ne yakaladı biz allahin canımızı bağışladığı kisilerdeniz hava aydinlanincada tam anladikki koca Bi şehir yok olmuş Allah korusun ulkemizi

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Belediyenin yüksek binalara onay vermemesi gerekiyor İstanbul nüfusunun tez zamanda azaltılması gerek, yığdınız herseyi oraya millet de orada sürünüyor. Anadolu’ya yatırım yapın insanlar büyükşehirlere girmek zorunda kalmasın.

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Haber YorumlarıAli:

Oturun Sabahtan akşama Akşamdan sabaha Dua esin. Belki bir şey olmaz :)))

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Desenize Pazartesi günü yoğun işim olacak. :(((

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