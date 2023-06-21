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İstanbul Boğazı'nda Yunus Gözlem Etkinliği düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda Yunus Gözlem Etkinliği düzenlendi

Yaşam Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda "Yunus Gözlem Etkinliği" düzenlendi. Sarıyer Kireçburnu Sahili'nden "Sevgi ve Barış" adlı tekne ile Boğaz'a açılan yaklaşık yüz katılımcı, Poyrazköy açıklarında yunus gözlemi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda "Yunus Gözlem Etkinliği" düzenlendi.

Sarıyer Kireçburnu Sahili'nden "Sevgi ve Barış" adlı tekne ile Boğaz'a açılan yaklaşık yüz katılımcı, Poyrazköy açıklarında yunus gözlemi yaptı.

Katılımcılar, Boğaz'da yaşayan "Afalina", "Tırtak" ve "Mutur" türündeki yunusları dürbünlerle izledi, avlanmalarına tanıklık etti ve fotoğraflama imkanı buldu.

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, etkinliğin bu yıl 3. kez düzenlendiğini, 10 seferlik programın 4'üncüsünü icra ettiklerini belirtti.

Etkinlikte Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptıklarını kaydeden Dedeoğlu, faaliyetlerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

"Beraber korumak mümkün" mottosu ile İstanbul Boğazı'ndaki 3 yunus türünün korunarak tanıtılmasını istediklerini aktaran Dedeoğlu, katılımcılara denizlerin korunması konusunda bilgiler paylaştı.

Katılımcılardan Duru Önül, ilk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını ve şimdiye kadar Boğaz'da görmediği yunusları gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Önül, "Çok heyecanlandım. Yunusların avlanmasını, doğal yaşamlarını görmek çok ilginçti. Umarım her zaman Boğaz'da var olurlar." dedi.

Kaynak: AA / Berk Özkan - Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Boğazı Sarıyer Bahçe Yaşam Haberler

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