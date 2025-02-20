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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönde askıya alındı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkilerken; megakent İstanbul'da alınan önlemler her geçen saat artıyor. Havalimanlarında bir çok uçuş seferinin iptal edilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aldığı yeni kararı açıkladı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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