İspir İlçesi Çamlıkaya Köyü Yollarının Yapılması İçin Yardım İstendi

Erzurum'un İspir İlçesi Çamlıkaya Köyü Çamlıbel ( Hanzer ) Mahallesine ulaşımın zor şartlar altında sağlandığını söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi, kış ayları gelmeden yollarının yapılmasını istedi.

Yolun bozuk ve bakımsız olması yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Özellikler insanların hastası oluyor. Bakıma muhtaç yakınlarımız var. Yetkililere sesleniyoruz. Artık sesimizi duyun. Yıllardır gitmediğimiz kapı kalmadı. Bizi sürekli oyaladılar. Yolumuz araçlara geçit vermiyor, zorlanıyoruz. Her insan gibi bizimde ihtiyaçlarımız oluyor. Yaşlılarımız var. Perişanız. Yolumuzun hali ortada. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Bir önce ve kış gelmeden yollarımızın yapılmasını talep ediyoruz" dediler. - ERZURUM