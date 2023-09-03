Isparta'nın Yalvaç ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonucu bir ev su baskınına uğradı ve yol çöktü. Olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı

ISPARTA - Isparta'da etkili olan sağanak sonrası Yalvaç ilçesinde bir evi su basarken, çöken asfalta lastikleri sıkışan araç çekici tarafından çıkarıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden Tokmacık köyünde yollar göle döndü ve bir evde su baskını yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlçede su baskını yaşanan evde çalışmalarının yapıldığı ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ayrıca yine Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazaraşağı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Süleyman Akgün Kavşağı'nda, aşırı yağıştan dolayı yol çöktü. Ceyhun Mustanoğlu'na ait 32 ABG 460 plakalı araç yol çökmesi sonucu asfalta gömüldü. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç, bölgeye gelen çekici tarafından kurtarıldı.