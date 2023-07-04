Isparta'da kaybolan yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 63 yaşındaki Halis Şimşek için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şimşek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, jandarma komandolar, iz takip süren 2 köpekli tim, 3 dron, AFAD ve Isparta ve Eğirdir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı 56 kişilik ekip, çalışmalarını Sivri Tepesi eteklerinde sürdürüyor.