Isparta'da Genç Toptandoğan Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Senirkent ilçesinde balıklama suya atlayarak başını toprak zemine çarpan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı arkadaşları tarafından görüntülendi.
ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde gölete balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarpan İsmail Karaaslan (16), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın suya atlayıp, başını zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Senirkent'e bağlı Gençali köyündeki gölette 10 Ağustos'ta arkadaşlarıyla suya giren İsmail Karaaslan, balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarptı. Suda hareketsiz kalan Karaaslan arkadaşlarının da yardımıyla çıkarıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Karaaslan tedaviye alındığı hastanede 24 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi Gençali köyünde toprağa verildi.
İsmail Karaaslan'ın, balıklama atlarken başını toprak zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, Karaaslan'ın balıklama atladıktan hemen sonra suda hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.