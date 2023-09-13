Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Aktaşlıbunar mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangınına 3 arazöz, 24 personel ve 3 pikap sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 5 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ISPARTA