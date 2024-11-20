Isparta'da belediye personeli kılığında define aradılar

Isparta'da zengin olma hayaliyle kaçak kazı yapmaya çıkan defineciler akılalmaz bir yönteme başvurdu. Karaağaç Mahallesi 155 Cadde'deki Kadir Bey Camii önünde 21.30 sıralarında belediye personellerine ait turuncu yeleklerden giyen dört şüpheli iş makinesi yardımıyla kaldırımı kazmaya başladı. Kazı yapan şüpheliler, yanlarına gelen vatandaşlara da kendilerini belediye personeli olarak tanıttı.

KAÇAK KAZI VATANDAŞLARIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kazı, bir süre sonra yer altındaki elektrik hattı ile doğal gaz borusuna zarar verince çevredekiler kazıdan şüphelenerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Ekipler, dört kişinin belediye personeli gibi giyinerek kaçak kazı yaptığını tespit etti.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALADI

Şüphelilerden 1'i kaçarken 3'ü olay yerinde yakalandı. İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş kaçan şüpheliyi olay yerine giderken yakaladı. Güneş'in şüpheliyi fark edip araçtan inerek durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracından inen Güneş'in kaldırımda yürüyen şüpheliyi durdurduğu ve kolundan tutarak polis ekiplerine teslim ettiği anlar yer aldı. Ekipler, olay yerinde yaptığı aramalarda çuval içerisinde bulunan kazma ve küreği ele geçirdi.

ÇUKURDAN FİGÜRLÜ VE KABARTMALI KAYA ÇIKTI

Bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyen polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu. Sabah saatlerinde yapılan incelemelerde kazılan çukurun içinde üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. Alana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait uzman personel ekip yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kazı alanı Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatıldı. Kayanın korunması amacıyla kepçe toprak dökülen çukurun yeniden açılıp açılmayacağına incelemelerin ardından karar verilecek.

"KALDIRIMI ACELEYLE KAZMALARINDAN ŞÜPHELENDİK"

Kaçak kazıyı fark edip ihbar bulunan Metin Yiğit, "Camideki yetkiliyle sorduk. 'Biz belediyeden geliyoruz, burada su kaçağı var' dediler. Biz de 'Nerede su kaçağı? Bize gösterin' dedik. Onlar 'İşte buradaymış, şöyle böyle' dediler. Biz tekrar pastaneye oturduk. Ne yapacaklar diye takip ettik. Kepçeyle kazmaya başladılar. Caddenin iki tarafında da 2'şer kişi sürekli telefonla konuştu. Zabıtayı aradık, geldiler. Zabıta 'Siz ne yapıyorsunuz' diye sordu. Onlar da 'Su kaçağına geldik' dedi. Zabıta, 'Kimden izin aldınız' diyerek kimliklerini sordu. Polis, karakola götürdü. Biz kepçenin belediyeye ait olmamasından şüphelendik. Kaldırımı aceleyle kazmaya başlamalarından şüphelendik." diye konuştu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. "Tarihi eser kaçakçılığı" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.