Üye Girişi
Haberler

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmailağa Cemaati'nin vefat eden lideri Hasan Kılıç'ın yerine geçen ismi belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, Hasan Kılıç'ın cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu.

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın önceki gün hayatını kaybetmesi sonrası cemaatin yeni lideri belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kılıç için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu. Topçu, cami bahçesindeki konuşmasında, "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim." ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli olduFikri Doğan

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İsmailağa Camii Hasan Kılıç Cami Dini Yaşam Dünya Haberler

500

Yorumlar (3)

Yakup SGZ:

Allah Rahmet eylesin Alimin ölümü Alemin ölümü gibidir.. Cübbeli yi uzak tutsunlar kendilerinden Cemaate zarar veriyor…

9
19
yanıtYanıtla
Yusuf Adıyaman:

Müşriklere rahmet ne zaman edilmiş azap olmasın o

yanıt0
yanıt0
İTİBAR FANİ:

Cemaat dedigin medyatik ve maddiyatik olmamalı, ticari gaye gutmemeli, tek amaç sadece ve sadece ALLAH CC rizasi olmali

8
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title