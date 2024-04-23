İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın önceki gün hayatını kaybetmesi sonrası cemaatin yeni lideri belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kılıç için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu. Topçu, cami bahçesindeki konuşmasında, "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim." ifadelerini kullandı.

Fikri Doğan