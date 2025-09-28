Haberler

İsmail Küçükkaya'nın yeni programı yarın Tv100'de başlıyor

Türk televizyonculuğunun tecrübeli ismi İsmail Küçükkaya, 13. sezonuyla tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 'İsmail Küçükkaya ile Yenigün' adlı program, yarından itibaren hafta içi her sabah 08.00'de yayınlanacak ve Türkiye'nin gündemini belirleyecek konuları ele alacak. Programın ilk konuğu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel olacak.

Türk televizyonculuğunun usta ismi, gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Gündem belirleyen özgür yorumları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye'nin nabzını tutan ve her kesime söz hakkı tanıyan İsmail Küçükkaya, 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

YENİ HAFTADA BAŞLIYOR

Türkiye'nin gündemi yarından itibaren hafta içi her sabah tv100'de belirlenecek.

"İsmail Küçükkaya ile Yenigün" hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de!

İLK GÜN KONUĞU CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya ile Yenigün programının ilk konuğu olacak. Özel, kurultay tartışmalarından, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ve belediye operasyonlarıyla ilgili soruları memleketi Manisa'dan tv100 yayınında yanıtlayacak.

