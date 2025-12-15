İskenderun Sahilinde Yeni Kütüphane Hizmete Açıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahilde yapımı tamamlanan kütüphane hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sahil kesiminde Atatürk Bulvarı üzerinde inşa edilen yeni kütüphane, resmi açılışı yapılmadan hizmet vermeye başladı.

İskenderun Sahil Yeni Kütüphanesi'nin bugün itibarıyla kullanıcıların hizmetine açıldığını belirten Kütüphane Müdürü Nebil Özdemir, gerekli duyuruların kütüphanenin sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını ve ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Uzun zamandır beklenen sahil yeni Kütüphanenin çok donanımlı, kullanıcılarına beklentilerine cevap verecek hizmetler sunacağını kaydeden Nebil Özdemir, "Kütüphanemiz hafta içi günlerde sabah 08.00 – akşam 21.00, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ise 09.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak" dedi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),