Haberler

İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
Haber Videosu

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada, yemek yerken boğazına et parçası kaçan bir vatandaş, işletme müdürünün yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Kırklareli'nde yemek yerken boğazına et parçası kaçan vatandaş, işletme müdürünün yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir firmanın yemekhanesinde edinilen bilgiye göre, iş başvurusu için firmaya gelen bir vatandaş, öğle saatinde yemeğe davet edildi.

İŞ BAŞVURUSUNDA YEDİĞİ YEMEK ZEHİR OLDU

Yemek sırasında et yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş bir anda nefes almakta zorlandı, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale etti.

HİEMLİCH MANEVRASIYLA HAYATA DÖNDÜ

Gül'ün hızlı müdahalesi sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrasının önemine dikkat çekerek, "Yemek sırasında misafirimizin soluk borusuna et parçası kaçtı. Bir anda yüzü morardı ve nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğazındaki parçayı çıkarttık. Şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum kararı düştü mü? CHP İstanbul'la ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Kayyum kararı düştü mü? Merak edilen soru yanıt buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.