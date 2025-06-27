"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına DMM'den yanıt

'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt
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Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğünü için radarların kapatıldığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi. DMM, iddiaları yalanladı ve söz konusu güzergahta 21 Haziran'da yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Eski futbolcu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı'nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Şehir dışından gelen davetlilerin düğüne geç kalmaması için güzergâhtaki radarların geçici olarak devre dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

121 ARACA CEZA KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Çorum'da 21 Haziran'da gerçekleştirilen Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin'in düğünü için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı" iddiasını yalanladı. Söz konusu güzergahta 21 Haziran'da yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulandığı açıklandı.

"MAKSATLI BİR KAMPANYA"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında 'Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak' şeklinde yer alan haber dezenformasyondur. İçişleri Bakanlığımız, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele vermekte ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uygulamaktadır. Çorum ilinde 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergâhında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran 2025 tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

tmm

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Haber YorumlarıSer_hat:

Olmayacak şey değil hani...

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