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Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü

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İranlı biriyle evli olan genç kadın, ülkedeki insanların tuvalet alışkanlıklarını göstermek için kayınvalidesinin banyosundan bir paylaşım yaptı. İran'da taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren genç kadının gönderisi kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Sınır komşusu olmamıza rağmen Türkiye ile diğer ülkelerin kültürleri ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bu ülkelerden biri de hiç kuşkusuz ki İran... Bu ülkeden biriyle evli olan Türk kadın, kayınvalidesinin evinden çekim yaparak İran'daki tuvalet kültürüne ait ilginç bir bilgi paylaştı.

TAHARET MUSLUĞU YERİNE HORTUM

Ülkede taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren genç kadın, "İran kültürüyle aramızdaki farklardan birini daha size göstermek istiyorum. Evet şu an tuvaletteyim. Taharet musluğu yerine böyle hortum kullanıyorlar. Burası kayınvalidemin evi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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