İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Vahşi doğada erkek aslanlar, anneleri ve kız kardeşleriyle çiftleşmemek için sürüyü terk ediyor. Ancak hayvanat bahçelerinde doğal denge bozulduğu için akraba çiftleşmeleri yaşanabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, hayvanlarda ciddi genetik ve fiziksel bozukluklara yol açıyor.

DOĞAL DENGE BOZULDUĞUNDA RİSK ARTIYOR

Vahşi doğada aslanlar belirli bir yaşa geldiklerinde genetik çeşitliliği korumak amacıyla sürülerinden ayrılıyor. Bu doğal süreç, kan bağı olan bireyler arasında çiftleşmeyi engelliyor. Ancak hayvanat bahçelerinde aynı aileden gelen aslanların bir arada tutulması, bu doğal ayrışmayı engelleyerek genetik deformasyonlara neden olabiliyor.

DOĞAL DAVRANIŞLAR ENGELLENİYOR

Veteriner biyologlara göre akraba çiftleşmeleri sonucunda doğan yavrularda iskelet bozuklukları, görme ve işitme kaybı, sinir sistemi problemleri gibi kalıcı rahatsızlıklar görülebiliyor. Uzmanlar, hayvanat bahçelerinin üreme programlarını doğadaki davranış biçimlerine uygun şekilde planlaması gerektiğini vurguluyor.

GENETİK ÇEŞİTLİLİK KORUNMALI

Hayvan hakları savunucuları da hayvanat bahçelerinde bu tür durumların önlenmesi için uluslararası gen havuzlarının kullanılmasını ve üreme denetimlerinin sıklaştırılmasını talep ediyor. Uzmanlar, bu önlemlerin hem hayvan sağlığı hem de türlerin uzun vadeli korunması için kritik olduğunu belirtiyor.