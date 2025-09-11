Haberler

İnkumu Plajı'nda Kirlilik Sorunu: Dalgalar Çöp ve Odun Parçalarını Sahile Taşıdı

Bartın'ın İnkumu plajında, dalgaların sahile getirdiği çöp ve odun parçaları kirliliğe yol açtı. Bartın Irmağı'nın atıkları nedeniyle 3 kilometrelik sahil şeridi plastik, ağaç ve çeşitli atıklarla doldu.

BARTIN'ın mavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöp ve odun parçaları kirliliğe yol açtı. Sahilde oluşan kirlilik dron ile görüntülendi.

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın denize döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. Yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridinde plastik, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi ve evsel atıkların da bulunduğu kirlilik dikkat çekti. Sahildeki kirlilik dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
