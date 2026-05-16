Kuşadası'nda İngiliz Turistin Nefes Borusuna Et Parçası Kaçtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nefes borusuna et parçası takılan İngiliz turist, restoran sahibi Suphi Buğdaycı'nın (43) Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemeğini yerken İngiliz turistin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan, fenalaşan turiste ilk önce restorandaki müşteriler yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı tarafından turiste, Heimlich manevrası uygulandı. Bu sayede et parçası çıkarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

İşletme sahibi Suphi Buğdaycı, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, "İngiliz turist, haftada 2 veya 3 defa arkadaşlarıyla restoranıma geliyor. Fenalaştığını görünce aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, boğazındaki et parçası çıktı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp, zamanında ve doğru müdahale yapmak hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi almak çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı