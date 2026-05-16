Haberler

Kuşadası'nda İngiliz Turistin Nefes Borusuna Et Parçası Kaçtı

Kuşadası'nda İngiliz Turistin Nefes Borusuna Et Parçası Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda nefes borusuna et parçası takılan İngiliz turist, restoran sahibi Suphi Buğdaycı'nın uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nefes borusuna et parçası takılan İngiliz turist, restoran sahibi Suphi Buğdaycı'nın (43) Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemeğini yerken İngiliz turistin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan, fenalaşan turiste ilk önce restorandaki müşteriler yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı tarafından turiste, Heimlich manevrası uygulandı. Bu sayede et parçası çıkarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

İşletme sahibi Suphi Buğdaycı, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, "İngiliz turist, haftada 2 veya 3 defa arkadaşlarıyla restoranıma geliyor. Fenalaştığını görünce aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, boğazındaki et parçası çıktı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp, zamanında ve doğru müdahale yapmak hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi almak çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler