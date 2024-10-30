Üye Girişi
Haberler

İngiliz Turist Ayıların Saldırıya Uğradı

İngiliz Turist Ayıların Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams, ayıların saldırısına uğradı. Çadırı zarar gören Adams yara almadan kurtuldu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams (37), ayıların saldırısına uğradı. Çadırı zarar gören turist, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, 03.30 sıralarında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi. Motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, son zamanlarda popülasyonu artan ayıların saldırısına uğradı. Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Güvenlik 3-sayfa Turizm Tatvan Bitlis turist Yaşam

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.