İnegöl ve Domaniç Arasındaki Kıvrımlı Yolların Sonbahar Manzaraları

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar, sonbaharın renkleriyle sürücülere ve yolculardan fotoğraf tutkunlarına muhteşem bir manzara sunuyor. Dronla görüntülenen bu yol, doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla havadan görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor. Sürücüler, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor. Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Özcan Aslan'ın objektifine yansıyan yol, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

