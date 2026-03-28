Boğazköy Barajı'nda Pelikanlar Görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsimin gelmesi ile pelikanlara ev sahipliği yapmaya başladı. Göç yolunda mola veren pelikanlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri pelikanlar oldu. Boğazköy Barajı bu kez pelikanları ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veren pelikan sürüsü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu. Pelikanların göç yolculuğu ile barajda mola verdiği anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken; göç mevsimi kapsamında bir süre daha baraj çevresinde kalabileceği belirtildi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL/ (Bursa),

