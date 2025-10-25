İnegöl'de Sonbahar Güzelliği Dronla Görüntülendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte Uludağ eteklerindeki ormanlar ve tarım arazileri, yağan yağmur sonrası oluşan sisle birlikte muhteşem bir manzara sundu. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, bu güzellikleri dronla görüntüleyerek doğaseverlerin ilgisini çekti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ eteklerinde yer alan orman alanı ile tarım arazilerinde yağmurun ardından oluşan sisle birlikte ortaya çıkan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.
İnegöl'ün Maden Mahallesi'nde sonbaharın gelişiyle doğa, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Uludağ'ın eteklerindeki ormanlarda ve tarım arazilerinde sararan ağaçlar ile yağmurun ardından oluşan sis tabakası, güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, o görüntüleri dronla kaydederken, ortaya çıkan manzara ise doğaseverlerden ilgi gördü.
