İnegöl'de Sonbahar Güzelliği Dronla Görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ eteklerinde yer alan orman alanı ile tarım arazilerinde yağmurun ardından oluşan sisle birlikte ortaya çıkan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

İnegöl'ün Maden Mahallesi'nde sonbaharın gelişiyle doğa, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Uludağ'ın eteklerindeki ormanlarda ve tarım arazilerinde sararan ağaçlar ile yağmurun ardından oluşan sis tabakası, güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, o görüntüleri dronla kaydederken, ortaya çıkan manzara ise doğaseverlerden ilgi gördü.