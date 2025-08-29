İnegöl'de Genç Kız Teras Penceresinden Düşerek Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın terasındaki pencereden zemine düşen Eylül K. (15), ağır yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, teras kattaki pencerede oturan Eylül K., dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eylül K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.