İnegöl Belediyesi, Şehirdeki İlk Akıllı Durağı Doğum Günü Sürpriziyle Hizmete Aldı

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen şehirdeki ilk akıllı durak projesi belediye çalışanına doğum günü sürpriziyle hizmete alındı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirdeki ilk akıllı durağın tanıtımını belediye personeline yaptığı doğum günü sürprizi ile duyurdu.

Bursa İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen şehirdeki ilk akıllı durak projesi belediye çalışanına doğum günü sürpriziyle hizmete alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirdeki ilk akıllı durağın tanıtımını belediye personeline yaptığı doğum günü sürprizi ile duyurdu. Durağın görüntülü ve sesli görüşme özelliği kullanılarak İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yalçın Eraslan'a bir sürpriz yapıldı. 37 yaşına giren Eraslan, doğum gününde durak önünde görevlendirildi. Burada temizlik yaptığı sırada, Belediye Başkanı Alper Taban Çözüm Merkezinden durağı aradı. Başkan Taban'ın yanında Yalçın Eraslan'ın kızı da vardı. Durakta çalan telefonu açan Yalçın Eraslan, karşısında Başkan Alper Taban'ı ve kızını görünce hayrete düştü. Başkan Taban, personelin doğum gününü kutlayarak yeni yaşında mutluluklar diledi.

Ardından doğum günü pastasıyla durağın olduğu bölgeye gelen Başkan Taban, burada da personelini tebrik etti. Akıllı durağın ilk sesli ve görüntülü görüşmesi de bu sürpriz olarak kayıtlara geçti. Yalçın Eraslan, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum" dedi.

İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban'ın sosyal medyasında yayınlanan bu görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi. - BURSA