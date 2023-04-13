Mağaza çalışanı indirimli ürünleri vatandaşların üzerine attı, yaşanan izdiham kameralara anbean yansıdı

Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyenler izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi. Mağaza çalışanı müşterilere indirimli ürünleri attı ve izdiham oluştu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemedi.

Karaman'da bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşanan olay mağazanın bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurmasıyla başladı. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti.

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ ATTI

Askılardaki ürünleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı. Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

MAĞAZA MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.