İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi İhtiyaç Sahibi Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenerek ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ailelerine en iyi şekilde hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova olarak biz büyük bir aileyiz. Ailemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her gün sahaya çıkan ekipler belediye hizmetinin ulaşmadığı kimsenin kalmaması için çalışıyor. Ziyarette bir araya geldikleri vatandaşlarla yakından ilgilenen ekipler, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın selamını iletiyor, talepleri dinliyor. İletilen sorunlar ile taleplerin giderilmesi noktasında belediye nezdinde gerekli girişimlerde bulunan ekipler; engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla yakından ilgileniyor, ücretsiz hasta servisi, berber ve kuaför hizmetleri de sunuyor. Engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulanan vatandaşlarla yakından ilgilenen Sosyal Hizmetler ekibi; hasta servisi, berber ve kuaför hizmetleri ile İncirliovalı vatandaşların yanlarında olmaya devam ediyor.

İncirliova'nın büyük bir aile olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yazıdere'den Arzular'a, Acarlar'dan Erbeyli'ye İncirliovamızın her köşesinde daima yanınızdayız. İncirliova olarak biz büyük bir aileyiz. Ailemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN