Ilıca Baraj Gölü'nde Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren 15 yaşındaki Şükrü Yencilek boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yencilek'in cansız bedeni bulundu.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren Şükrü Yencilek (15), boğuldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ergenli mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için Ilıca Baraj Gölü'ne giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışma ile bulunan Yencilek'in cansız bedeni, İzmir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yencilek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
