Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde

Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde
Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde
Ankara'da gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Araçların kablolarını kemiren ve sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 776'ıncı Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde ortaya çıkan farelerin sokaklarda dolaştığını ve gece dışarı çıkmaya korktuklarını belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Araçların kablolarını kemiren fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yorumlar (9)

albatros :

fareleri kim tutar? kediler... ama sokak kedileri yıllardır hayvanseverler tarafından hazır mamayla beslenerek tembelliğe alıştırılıyor. oysaki kedilerin doğasında avlanmak vardır.

Özgür Sevindik:

Çok güzel bir yorum ama laşırdım bunu dahi siyaset yapacak olan bir avare takımının hiç yorum yazmamasına Gerçekten güzel bir tespit köpekler uyuz olmuşlar balon gibi kediler dersen kediliklerini unutmuşlar bizdeki hayvan seviyoruz diyen asalaklar yüzünden doğanın kanunlarını alt üst ediyorlar

Hiçlik:

Kediler ve fareler barış içinde yaşamalılarki.. Kainat çalkalanmasın. Kainat hiçliğe sakince geri dönebilsin. Kainat şans eseri var olmuştur hiçlikte.

Nuray:

Albatros kediler fareleri aç olduklari icin yakalamazlar. Avcılık içgudusu ile yakalar öldürür ama yemezler. Kediler fare yemez hele ki o kadar büyüğünü. Sen hic lagim faresi gördün mü neredeyse kedi kadardir.Gorsen, sen kaçarsın. Yani kısaca bilgisizliginle akıl vermeye kalkma! .

alperen84:

Albatros isimli yorumcu çok güzel yazmış hislerime tercüman olmuş harikasın tebrikler yerinde tespit

Hiçlik:

Kediler fareler ile barış içinde yaşamalı. Beraber internet arama motoru kurup bol bol para yapmalılar. Kainat bir cennet olmalı.

Arif İnanç:

Tamam işte şimdi de veba ile başlar uğraşmaya herkes. Kedileri beslemeye devam. Her köşeye kedi köpek maması koymayabdevam ediniz. İlaçlama yapılsın. Kökü kazınsın. Belediyeler ne güne duruyor.

Hiçlik:

Sokaklarda yürürken ara sıra görüyorumki .. bir karga .. sokakdaki .. yerdeki .. kedi mamasını alıp kaçıyor. .. Türk halkı bir melektir. .. Kargalar ve fareler için ayrı yiyecekler koymalılar sokaklara yol kenarlarına. Ben ise çöplere asılmış ekmekleri topluyorum. Türkiye bir cennet tir. Umarız İsrail Türkiyeye karışmaz. Umarız İsrail ile barışıp bir internet arama motoru kurarız beraber. Ve bol bol para yaparız beraber.

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
