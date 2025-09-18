Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde
Ankara'da gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Araçların kablolarını kemiren ve sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 776'ıncı Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde ortaya çıkan farelerin sokaklarda dolaştığını ve gece dışarı çıkmaya korktuklarını belirtti.
MAHALLE SAKİNLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
Araçların kablolarını kemiren fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.